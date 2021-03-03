Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, підкорила чуттєвим образом
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його життєвими порадами.
Так, романтична й задумлива Анна блиснула красою з близького ракурсу, позуючи в прозорому вбранні.
Дівчина підкреслила очі чорними стрілками і поклала завиті локони на одне плече. Ефектний лук доповнили сережки-краплі.
У підписі дружина телепродюсера розкрила рецепт ідеальної весни. Дівчина перерахувала п'ять кроків, як підняти собі настрій.
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"Що потрібно встигнути зробити навесні, щоб відчути диво цієї пори року. Даю вам свій список з 5 приємних весняних справ для підняття настрою.
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1. Вибрати новий парфум. Знайдіть свій ідеальний аромат для цієї весни, який зміг би подарувати масу приємних емоцій і вражень, зарядити енергією і натхненням!
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2. Почати робити гімнастику і масаж для обличчя – прекрасна і абсолютно безпечна альтернатива уколів краси і салонним процедурам.
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3. Подбати про здоров'я - навесні через брак вітамінів і сонця нерідко загострюються хронічні захворювання, дають про себе знати різні неприємності.
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4. Подивитися круті серіали про сильних жінок – щоб зарядитися енергією і натхненням для реалізації всіх-всіх планів.
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5. Позбутися від однієї шкідливої звички - навесні найлегше перебудовуватися на новий режим, вводити в рутину якісь незвичайні складові, виключати з життя непотрібне", - поділилася Саліванчук.
Користувачі надихнулися порадами від Анни:
"Відмінні поради! ❤️"
"Гарнюня🌹"
"Духи купила. На тренування на завтра записалася)"
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