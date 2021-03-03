Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, підкорила чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його життєвими порадами.

Так, романтична й задумлива Анна блиснула красою з близького ракурсу, позуючи в прозорому вбранні.

Дівчина підкреслила очі чорними стрілками і поклала завиті локони на одне плече. Ефектний лук доповнили сережки-краплі.

У підписі дружина телепродюсера розкрила рецепт ідеальної весни. Дівчина перерахувала п'ять кроків, як підняти собі настрій.

"Що потрібно встигнути зробити навесні, щоб відчути диво цієї пори року. Даю вам свій список з 5 приємних весняних справ для підняття настрою.

⠀

1. Вибрати новий парфум. Знайдіть свій ідеальний аромат для цієї весни, який зміг би подарувати масу приємних емоцій і вражень, зарядити енергією і натхненням!

⠀

2. Почати робити гімнастику і масаж для обличчя – прекрасна і абсолютно безпечна альтернатива уколів краси і салонним процедурам.

⠀

3. Подбати про здоров'я - навесні через брак вітамінів і сонця нерідко загострюються хронічні захворювання, дають про себе знати різні неприємності.

⠀

4. Подивитися круті серіали про сильних жінок – щоб зарядитися енергією і натхненням для реалізації всіх-всіх планів.

⠀

5. Позбутися від однієї шкідливої звички - навесні найлегше перебудовуватися на новий режим, вводити в рутину якісь незвичайні складові, виключати з життя непотрібне", - поділилася Саліванчук.



Користувачі надихнулися порадами від Анни:

"Відмінні поради! ❤️"

"Гарнюня🌹"

"Духи купила. На тренування на завтра записалася)"

Нагадаємо, томна дружина продюсера " Квартал 95 "в прозорому халаті закинула на стіл ідеальні ніжки:" Така сильно красива!"

Як повідомляла Politeka, Ефектна дружина продюсера " Квартал 95 "в прозорому вбранні показала, наскільки бездоганна:"Любимка".

Також Politeka писала, Томна дружина продюсера " Квартал 95 "позбулася ліфчика, розкривши секрет ідеального дня:" все починається с...".