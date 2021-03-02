Молода дружина 55-річного Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про безсонну ніч на курорті

Як передає Politeka.net, 26-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе на відпочинку в Єгипті.

Дівчина постала в смугастому блакитному платті та білому солом'яному капелюшку з чорною стрічкою. Репяхова, яка готується вперше стати матір'ю вже цього літа, поскаржилася на поведінку ще не народженого малюка.

Більш того, дружина Павлика розсекретила ім'я майбутнього сина.

"Сьогодні Михайло Вікторович всю ніч не спав. Я вставала в туалет рази три вночі і весь цей час в животі було диско. А вранці так мене пхнув під груди... загалом ростемо", - поділилася Катерина особистими переживаннями.

Нагадаємо, Репяхова оголосила про вагітність відразу після нового року. Раніше дівчина розповідала, що ім'я для свого спадкоємця вибрала ще в 13 років, коли вчилася у восьмому класі.

"Я в 13 років вирішила як будуть звати мого сина і до цієї хвилини не змінила свого рішення. І заміж вирішила, що вийду тільки за того чоловіка, який буде не проти назвати сина цим ім'ям. Мого сина зватимуть Міша", - заявляла дівчина, і, як бачимо, не відступила від своїх слів.

Зазначимо, Павлик закрутив роман зі своїм концертним директором Репяховою, ще будучи одруженим з Ларисою Созаєвою, яка подарувала йому трьох дітей.

Катерина, незважаючи на вагітність, не збирається кидати роботу. Дівчина повідомила, що після відпочинку в Єгипті їх з чоловіком чекає насичений місяць гастролей.

"Ми рівно рік не були на відпочинку, цей рік був важкий в усіх відношеннях, тому навіть Єгипет ми зараз цінуємо по-особливому. Я максимально запасаюся силами, попереду багато роботи, весь березень у гастролях", - поділилася дружина Павлика.

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