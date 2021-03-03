Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, розповіла, що зробила зі своїм обличчям

Артистка розбурхує фантазії шанувальників своєю чудовою зовнішністю, передає Politeka.net. Деякі шанувальники впевнені, що Міша не тільки зробила маммопластику, але також і перенесла операції на обличчі.

Не дивно, чому подібні чутки стали рости, адже дивлячись на старі фото Мішу можна просто не впізнати зараз.

У своєму недавньому сторіс артистка вирішила розкрити "всі карти" і розповіла, що ж вона зробила зі своїм обличчям.

"Були операції на обличчі?",- поцікавився один з підписників.

"Ні, тільки плазмоліфтінг і губи трохи пухкіше зробила", - поділилася Романова.

Цей запис зірка вирішила підкріпити фото в розкритому білому халаті, з-під якого виглянули пишні груди. Найпікантніше сховалося від очей, завдяки чорній смужці тканини поперек.

Завершили образ різні стильні прикраси, які сяяли на світлі.

Також зірка зізналася, що їй не подобається, коли її називають Наташею. Зазначимо, Наталя Могиленець - справжнє ім'я Міші Романової.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Раніше ми писали - Міша Романова в одному з інтерв'ю розповіла, що зважилася на маммопластику, коли працювала в групі "ВІА Гра". Зірка пішла в клініку до відомого лікаря. Їй зробили операцію, а потім виявилося, що Міша вагітна. На щастя, втручання хірургів не відбилося на здоров'ї малюка.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

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