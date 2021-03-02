Герой 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако розповів, як обиратиме дівчину

Як передає Politeka.net, 31-річний бізнесмен з Харкова відповів на питання в опитуванні каналу СТБ.

«У мене немає конкретного поняття «критерії». Я якщо відчую людину, то її і виберу. Трафарету в мене немає, згідно з яким я обиратиму собі жінку», - зазначив він.

Разом з тим, Заливако розповів, який його ідеал дівчини.

«Є таке класне поняття «рersonality». Особистість! Вона може бути в чомусь унікальна, бо ми завжди зупиняємо погляд на тому, чого ніколи не бачили, і тому, що нас чіпляє. Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Ідеш містом, проїхала жовта машина, і ти раз ― звернув на неї увагу. Так само й тут. Це все емоції», - поділився «Холостяк».

Також він зізнався, що переконий, що зустріти кохання на проекті цілком можливо, адже там багато дівчат. Вони всі різні, у кожної свій психотип. Тому цілком реально зустріти ту, з якою можна побудувати стосунки.

При цьому Заливако додав, що не сказав би, що легко і швидко закохується.

Нагадаємо, однією з учасниць проєкту стала колишня дружина екс-голови Офісу президента України Андрія Богдана.

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