Українську співачку Тіну Кароль стали часто помічати в компанії відомого радіоведучого Славу Дьоміна, який недавно розлучився

Обидві зірки зараз офіційно самотні, тому їх часта поява разом викликає багато питань, пише Politeka.net.

Так, Дьомін опублікував кілька кадрів з красунею-Тіною. Остання позувала в чорному топіку з непристойним декольте, з якого могли вистрибнути груди. Довга прикраса на шиї додала акценту до такого глибокого вирізу.

Співачка розпустила волосся. Макіяж Тіни був з акцентом на пухкі губи.

На одному з кадрів радіоведучий показав язик. А також обидва "подуріли" - Кароль взяла Дьоміна за обличчя, під час виконання приспіву свого хіта "Скандал", пізніше Слава попросив його відпустити й обидва розсміялися. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Ми стали непристойно часто зустрічатися", - підписав відео радіоведучий.

За три години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Це якось пов'язано з язиком, який Ти показуєш? 🤔 ", "Може, ще й побачення буде😄?", "На Дана перетворився?", "шлях до інтерв'ю з Даном Баланом лежить через Тіну Кароль", "Тіночка, прикраса будь-якого чоловіка. 😍 ", "Внутрішня душа Тіни до себе притягує. Я вже не кажу про зовнішню. У цьому її і магія!!!!!", "Круті🔥 🔥", "Та коротше, я скоро буду вас шипперити", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 16 лютого Тіна Кароль, попри чутки про роман зі співаком Даном Баланом, забралася на плечі Слави Дьоміна.

"Сьогодні в студії у нас був справжній «Скандал» з @tina_karol 💔", - написали автори поста.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру.