Український виконавець, зірковий детектив шоу «Маска» Михайло Хома (DZIDZIO) розповів, як його викрали
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з’явилися на Instagram-сторінці проєкту.
Зазначимо, в черговому випуску шоу артист з'явився "у домашньому". Перед камерами він цілком комфортно себе почував у червоному халаті.
«У проморолику вас взяли в заручники, скаажить, довго допитували? Що хотіли дізнатися?» - питають у Дзідзьо.
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При цьому показали фрагмент відео, де зв'язаний DZIDZIO сидить на стільці в пустій кімнаті.
Артист відпові досить драматично.
«Били, ламали пальці, пхали голку між нігті. Але я так і не сказав. А знаєте чому? Бо я так і не знав. Я не знаю, хто там», - сказав він.
Як повідомлялося раніше, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям Славія, і яка є дружиною українського артиста Дзідзьо, вирішила яскраво зустріти весну і влаштувала собі розкішну фотосесію у квітах.
Перед камерою красуня з'явилася у вузькому коротенькому платті ніжного рожевого відтінку, яке підкреслило стрункі ніжки, витончену фігурку і пружне декольте.
Нагадаємо, Мокра дружина DZIDZIO з розкішним декольте змусила згадати гучний фільм: "50 відтінків...".
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