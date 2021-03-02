Відома українська співачка Юлія Саніна, зірка "Танців з зірками", показала себе в гарячому образі

На фото красуня позувала в прозорому вбранні і шкіряній косусі. Саніна підняла руки вгору, демонструючи розкішну фігуру. Дівчина стояла біля дзеркал, хвалячись ідеальними вигинами, а волосся зібрала назад. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Колаборація мрії", "не знаю, що там, але вже хочу", "О мій Бог", "Воу", "Оо, буду чекати)", "Вау, вітаю", "красуня".

На другому кадрі дівчина здалася вже в рожевому піджаку з білим низом. Юлія дивилася в камеру, показуючи своє волосся, яке стало білим. Саніна, швидше за все, одягла перуку для цього образу. Співачка здалася на тлі тюльпанів, а образ доповнила стильним мейкапом.

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