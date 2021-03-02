Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак розповів пікантні подробиці про проєкт

Як повідомляє Politeka.net, на YouTube-каналі "Неймовірна правда про зірок" провели інтерв'ю з одним з фаворитів Ксенії Мішиної, Андрієм Рибаком, де поцікавилися, чи був інтим на проєкті.

Варто сказати, що на шоумена повісили вимірювач пульсу, щоб знати, чи змусять питання серце Андрія прискорено стукати.

Отже, на питання чи були інтимні стосунки між учасницею Ксенією Мішиною і Еллертом, або іншими претендентами на проєкті, Андрій сказав, що наскільки йому відомо, то ні.

"Але це тільки мої припущення, можливо, щось і було!",- захистив честь Мішиної Андрій Рибак.

Однак автори програми відзначили, що пульс все ж підскочив до 97 ударів в хвилину.

Також в інтерв'ю рибалки розсмішили чутки про те, що вони з Еллертом гей-пара. Рибак підтвердив, що Ксенія Мішина і Еллерт живуть разом, а також таку деталь, що Олександр здорово змінився після зустрічі з Ксенією.

Відомо, що Андрій продовжує будувати свої стосунки з моделлю Аліною, через яку Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру. Раніше Андрій ділився кадрами відпочинку з дівчиною. На фото учасник шоу" Холостячка " похвалився своїм номером в готелі. Вони з коханою позують перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.

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