Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала сміливу фотосесію
На кадрах Анна здалася в латексному плащі, чоботях, топіку, а в руках тримала батіг. Дівчина приснила наряд, позуючи перед фотографом. Корсун гладила себе батогом, легко шльопала і оголювала частини тіла, демонструючи свою зухвалість. Кадри вийшли запальними і дуже пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися ролик більше 24 тисяч разів і написали коментарі:
"Шикарна пані, ікона стилю"," бездоганна"," марув робить сама собі Едіти"," занадто гаряче", " білизна шикарне. Ти в ній богиня. Люблю тебя. Краща"," Вибух мозку"," Люблю дуже сильно", " коли думаєш, що більшої жаришки бути не може... Марув: випускає колекцію нижньої білизни", " це Надія Мейхер?", "Ось це Я розумію вогонь! Леді Гага відпочиває)", "гламурна, шикарна, ідеальна нехай хейтери заздрять і тихо поливають сльози".
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Ми писали, що скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала, як готуються її епатажні хореографічні постановки.
Анна була одягнена в обтягуючий комбінезон і черевики на неймовірно високих підборах. Зазвичай таке взуття носять танцівниці в нічних клубах. Разом з MARUV в такому ж костюмі позувала ефектна блондинка.
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