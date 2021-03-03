Український співак Олег Винник під час роздачі автографів привернув увагу дівчинки

Артист вже давно підкорив українську публіку своїм талантом, пише Politeka.net. Найбільшими шанувальницями Винника все ж залишаються жінки. Навіть найменші не можуть встояти перед чарівністю артиста.

Першого березня співак дав концерт для радіо. Виконавець заспівав свої відомі хіти, порадувавши живим голосом.

Також Олег роздав автографи бажаючим. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Співака оточили люди, в тому числі й дівчатка, одна з яких підійшла ззаду до артиста та обійняла.

У приміщенні пролунав сміх, а Винник запитав: "Це хто?". В цей час одна з жінок вигукнула жартома: "Позашлюбна дочка!". Всі розсміялися ще більше.

Відео розлетілося по соцмережах.

Зазначимо, фото з зазначеного виступу Олег Винник розмістив у своєму Instagram. Пост зібрав багато лайків і коментарів.

"Олег Анатолійович, як завжди на висоті, Браво!))) 🔥 ", "Це було чудово😍 😍 😍", " це було дуже красиво і круто ❤️❤️❤️🔥", "Любі наші Олег і Таюне, це був гідний виступ! 👏 Я дуже-дуже була щаслива вас бачити, і насолоджуватися вашими дивовижними голосами", "❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ найкращий у світі артист", "яке щастя було нарешті почути цю пісню ❤️ чудовий подарунок у перший день весни) "" відчуття весни почалося.😍 👏 👏 👏Дякую за "Білу голубку" це вся ніжність душі.Браво! ❤ ️ ", "ми вже скучили за Вами і Вашими концертами😍 🥺", " це було класно і відмінно ❤️❤️❤️❤️❤️"," Господи !!! Як же це було красиво!".

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".

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