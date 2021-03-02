Відома модель Белла Хадід блиснула ідеальним пресом
Струнка красуня вражає фігурою практично в будь-якому одязі, пише Politeka.net. Модель любить відверті наряди, які надягає навіть просто на прогулянку.
Цього разу Белла одягла джинсовий топік, під яким не було білизни. Наряд був злегка розкритий посередині, а утримували його на місці великі булавочки.
Зірка без сорому виблискувала пресом, і, дійсно, їй є що показати - животик пружний і рельєфний. Тонка талія не може залишитися без захоплення.
На одному з кадрів чітко видно ребра знаменитості, настільки вона худа.
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Зверху топіка Хадід одягла довгий Джинсовий плащ, тим самим зробивши образ трохи скромніше.
Джинси пісочного кольору натягнулися на сідницях, підкресливши їх пружність.
Завершила образ яскрава кепочка і сумочка в руках.
На одному з кадрів модель показала язик, мабуть, бувши в грайливому настрої.
Фото зібрали майже 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного.
"Просто диво", - написав один з шанувальників.
Зазначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.
Однак попри це зірка все-таки вважалася "неформатом" для Victoria's Secret.
Виявляється, критики знайшли вади у фігурі Хадід. Вони наполягали на тому, що моделі слід частіше тренуватися в залі. Критики помітили, що форма сідниць Белли зовсім не підходила для реклами нижньої білизни.
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