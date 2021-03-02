Відома модель Белла Хадід блиснула ідеальним пресом

Струнка красуня вражає фігурою практично в будь-якому одязі, пише Politeka.net. Модель любить відверті наряди, які надягає навіть просто на прогулянку.

Цього разу Белла одягла джинсовий топік, під яким не було білизни. Наряд був злегка розкритий посередині, а утримували його на місці великі булавочки.

Зірка без сорому виблискувала пресом, і, дійсно, їй є що показати - животик пружний і рельєфний. Тонка талія не може залишитися без захоплення.

На одному з кадрів чітко видно ребра знаменитості, настільки вона худа.

Зверху топіка Хадід одягла довгий Джинсовий плащ, тим самим зробивши образ трохи скромніше.

Джинси пісочного кольору натягнулися на сідницях, підкресливши їх пружність.

Завершила образ яскрава кепочка і сумочка в руках.

На одному з кадрів модель показала язик, мабуть, бувши в грайливому настрої.

Фото зібрали майже 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного.

"Просто диво", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Однак попри це зірка все-таки вважалася "неформатом" для Victoria's Secret.

Виявляється, критики знайшли вади у фігурі Хадід. Вони наполягали на тому, що моделі слід частіше тренуватися в залі. Критики помітили, що форма сідниць Белли зовсім не підходила для реклами нижньої білизни.

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