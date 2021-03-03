75-річна мама Наташі Корольової Людмила Поривай показала фотосесію в спідній білизні, обуривши шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, мама співачки Наташі Корольової, Людмила Поривай в Instgaram похвалилася стильною фотосесією в спідній білизні і пеньюарі. Відео, ілюстроване пурхають метеликами, жінка супроводила постом, в якому у всьому зізналася. Фотосесію влаштувала для неї дочка Наташа.

У кадрі Людмила в незмінному яскравому макіяжі, спідній білизні та квітчастому шовковому пеньюарі крутиться перед камерою то в одну, то в іншу сторону, відкриваючи при цьому халатик. Жінка демонструє чорне спіднє, з довгими ажурними панталонами. Вже не раз мама Люда хвалиться своєю фігуркою в 75 років. Жінка з'являлася перед фанатами то в купальнику, то в відверто коротких нарядах.

Наташа не дає мені розслаблятися: "Мама Давай що-небудь відмочимо! З тебе енергія пре - не потрібно електрику включати!"Я пручалася: "навіщо, Наташа? Ти знаєш, що зараз така пора: люди не радіють щастю інших, починають засуджувати", - розповідає передісторію фотосесії мама Люда. Однак, як упевнилися шанувальники Наташа вміє переконувати. І фотосесія в білизні відбулася.

Фанати коментують відео, глумлячись і відверто обурюючись такому прояву життєвої енергії. Вони пишуть, що обличчя мами Люди сильно видає вік, а такий одяг явно виглядає безглуздо. Коментарі явно не рясніють оптимізмом, і мама Люда виявилася повністю права. Почитайте, що пишуть в колонці коментарів:

"Мабуть, весняне загострення", "Старіти треба скромніше, одягнена як на Манежі в цирку!!", "Кому і що вона цим доводить, молодість цими божевільними вчинками не повернути", "Скоро стриптиз нам покаже", "Мавпа стара!!!"Похилий вік має на увазі радіти життю, але ніяк не виставляти себе клоунесою", "бабуся вижила з розуму не ганьба сама і не ганьба дочка повний дурдом", "ось скоморохи", "судячи з останніх фото вона думає що їй 16 років", "убозтво для літньої жінки".

А ось і саме "спекотне" відео:

Нагадаємо, що Наташа Корольова покрутила стегнами в лосинах поруч з подружками: "поводиться, як...".

Як повідомляла Politeka, одкровення Наташі Корольової викликали скандал: "Оце видно, що наша україночка!".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова несподівано заговорила про смерть і звернулася до сина Тарзана: "Я стежу за тобою".