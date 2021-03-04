Юна внучка відомої легендарної співачки Софії Ротрау здивувала перевтіленням, такий ніхто не бачив

Як повідомляє Politeka.net, Соня Євдокименко, внучка співачки Софії Ротару, яка живе і будує модельну кар'єру в США у сторіс Instgaram поділилася кадрами просто божевільної фотосесії.

Соня постала в рокерському образі: шкіряному одязі-жилетці та штанях і з неймовірною зачіскою. Дівчина доручила свої дорогоцінні русяве волосся в руки візажистів, і вони зробили неймовірне, перетворивши локони Софії в круте начісування. Відповідний Чорний Макіяж, зі стрілками на нижньому столітті, доповнив стильний вигляд красуні.

Софія перетворилася на справжню фатальну бейбі, епатувавши шанувальників, які звикли бачити Соню, ніжним милим створінням. Зіркова бабуся Софія Ротару напевно буде в шоці від експериментів Соні.

Дівчина також показала, як відбувалося "диво перевтілення" і розмістила кілька кадрів, коли їй робили начісування. Для створення образу візажистам довелося використовувати велику кількість лаку для волосся, фена для сушіння і всіляких "ізгаляцій" над зачіскою дівчини.

Раніше ми писали, що внучка легендарної співачки, Соня викликала ажіотаж кадром зі своїм нареченим-мільйонером, зробленим в зимовому Нью-Йорку. Як відомо, дівчина зустрічається з 31-річним IT-підприємцем, віцепрезидентом з маркетингу компанії Readdle Денисом Жадановим (у 2018-му році він потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій").

На спільному фото парочка була одягнена в дуті курточки. При цьому Соня і Денис натягнули капюшони, приховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що юна внучка Ротару в пікантному боді засвітила розкішну фігуру, ніжки, як у Барбі:"Тростиночка".

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