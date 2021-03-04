Телеведуча Маша Єфросиніна побувала на балу і поділилася враженнями - зірка у захваті від того, що відбувається

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, а з недавніх пір ще й тренер "Ліги Сміху" Маша Єфросиніна, побувала на балу. Світський захід був присвячений ювілею засновниці бренду Guzema Jewelry Валерії Гуземі, там зібралися багато українських зірок, які ледь не перші з моменту введення карантину побували на гучній вечірці. У своїх Instagram-сторіс Марія опублікувала кілька фото і відео з цього заходу, відзначивши розкішне вбрання Каті Осадчої і поділившись власними враженнями від вечірки.

У коротких сторіс Єфросиніна показала у всій красі чарівну телеведучу Катю Осадчу, яка викликала фурор своїм виглядом. Як видно, на бал телезірка одягла розкішну чорну сукню з відкритими плечима, глибоким декольте і пишними рукавами. Цей наряд підкреслив струнку фігурку і довгі ноги Каті. Свій образ вона доповнила незвичайною темною капелюшком. Треба сказати, що Осадча стала буквально зіркою вечора як гостя, але також вона і працювала на вечірці, беручи інтерв'ю в українських зірок.

Сама ж Маша Єфросиніна не тільки в дикому захваті від виду Осадчої, але і в цілому була приємно здивована, побачивши багато знайомих на світському заході. За словами телеведучої, після всіх обмежень, нарешті відбулася чи не перша світська тусовка, на яку всі прийшли дуже ошатні і здорово повеселилися.

"Я зайшла на цей бал і реально обімліла. Така кількість знайомих людей, такі всі красиві. У мене було відчуття, що ми ніби сиділи цілий рік в якійсь печері, недоступні один для одного, і тут нас раптом випустили. І ось ці веселощі нестримні, всі танцюють, всі красиві... просто триндець", - поділилася своїми враженнями Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Осадча з декольте притулилася до Горбунова у всіх на виду, вразивши навіть Єфросиніну: "Катя, як же це...".

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