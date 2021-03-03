Співачка Таїсія Повалій повідомила про поповнення в родині

Як передає Politeka.net, 56-річна артистка опублікувала свіже відео у себе в мікроблозі в Instagram.

Повалій показала громадськості свою кішечку Шоколадку. Співачка тримала її на руках і називала «моя дівчинка».

Вибрала нового вихованця артистка дуже швидко.

"Те, що у нас буде кошеня, ніхто не сумнівався. У якийсь момент я просто зайшла на сайт – і закохалася в кошеня, який дивився на мене з рекламної сторінки. Він мене заворожив - я відразу зателефонувала заводчиці. Тварині було тоді два місяці і нам довелося чекати ще півтора – мейн-кунів віддають від батьків не раніше трьох з половиною місяців від роду. Як тільки я принесла нового члена сім'ї в будинок і побачила шоколадний колір шерсті, придумала ім'я-Шоколадка», - розповіла співачка в коментарі «День.ру».

Повалій розповіла, що кішку купувала в іншому місті і після переїзду Шоколадка боялася ходити по дому і не хотіла їсти – тільки воду пила.

"Ми дуже переживали, але слава Богу, на четвертий день Шоколадка підійшла до миски з їжею. Я відварила їй м'ясо і вона з бульйоном поїла трохи. І ще даю сухий корм, до якого вона звикла», - поділилася артистка.

Також вона вже купила когтеточку і готується виховувати кішку, щоб підраної меблів в будинку не було.

А тим часом пухнаста красуня і її господиня збирають компліменти шанувальників.

"Ой, яка дівчинка лапушка пухнаста!", "Лапочки», "неймовірна красуня", - пишуть в коментарях.

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