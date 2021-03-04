Популярна співачка Тіна Кароль поділилася новими кадрами зі зйомок для несподіваної колаборації

Українська виконавиця Тіна Кароль любить проводити різні експерименти, не зациклюючись тільки на професії співачки. Тіна також успішно працює телеведучою, випустила власну лінію парфумів і фірмову помаду, влаштувала колаборацію з відомим брендом взуття і не раз пробувала себе в ролі моделі.

Цього разу, до початку весни Тіна заявила, що планує спільний проект з магазином нижньої білизни і колготок. Прорекламувати його зірка вирішила жарким відео в соціальній мережі. У ролику співачка хвалиться панчохами, задираючи ноги і похитуючи фігурою. У чорному боді артистка виглядала ідеально.

"Весна-воістину жіноча пора року! Пристрасна і ніжна, грайлива і непередбачувана, кокетлива і іноді...скандальний. Адже це все про нас Дівчатка, так?😉 Разом з брендом ми створили по-справжньому дівочу колаборацію і дозволили собі трохи більше. Стань вільною, вдихни ковток весняної насолоди і просто співай разом зі мною: що можеш дзвонити мені, хто сказав? Це черговий # скандал", - написала Тіна.

Фанати не залишилися осторонь:

"богиня!😍 ; яка шикарна фігура😍 😍; передчуваю пожежа від цієї жінки, пристрасна яка, ух!; щось на красивому 🔥; Воу, кішечка🔥!; Красуня, безперечно!; Шикарна жінка..; Ти найкрасивіша❤️; неповторна😍 🔥; десь закурив зараз Дан Балан...».

Тіна Кароль раніше прокоментувала скандал з Поляковою, що почався через її необережне висловлювання.

"Так, я вдова, плакала з 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по ТБ – це моральне дно. Вся ця історія заслуговує того, щоб їх просто пошкодувати", - заявила артистка. Також Кароль зазначила, що не злиться на колегу.

Нагадавши, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".

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