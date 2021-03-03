Відома актриса Ксенія Мішина, яка брала участь у проекті "Холостячка", показала відверті кадри, зняті в душі
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На відео відображено, як Мішина підійшла до дзеркала, розпустила волосся скинула халат і пішла в душ.
Без сорому вона показала, як ніжиться під струменями води. Ксенія плавно рухалася, привідкривши рот.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Єдиний син Ротару потрапив у біду на дорозі, кадри з місця події: "Прямо під час поїздки..."
"Два дні тому виповнилося 44": раптово не стало молодого українського актора, хвороба виявилася сильнішою
Підопічна Потапа Андраде була нажахана від переїзду в Україну: "Жити в країні, в якій є..."
Змучений Потап зізнався, що значить жити разом з Каменських, фото: "У нас весь час..."
Потім Мішина набрала в руку шампунь і стала масажувати голову.
"Одне з моїх джерел сили - волосся. Я не пам'ятаю себе без довгого волосся. І я не знаю, як це мати гарне і доглянуте волосся, не приділяючи їм уваги. У моєму випадку це робота. Підбір продуктів, які мені підходять, Гребінці, шампуні, маски, сироватки, ампули і гаджети. Я регулярно вивчаю все що з'являється на ринку" - розповіла вона.
Мішина додала, що догляд за собою для неї - це свого роду медитація.
"Крім того, що гарне волосся - це красиво (та вибачте мені тавтологію) це ще й моя медитація. Я розчиняюся в моменті, коли торкаюся до них. Я люблю себе. Я дякую собі, своє тіло за те, що воно мені дає. Адже без тіла наша душа не могла б проживати цей дивовижний досвід тут. Любов для мене це піклуватися. Напевно, це той самий випадок, коли любов - це дієслово», - написала Ксенія.
Нагадаємо, поповнення в родині "Холостячки" Мішиної і Еллерта, перші кадри малюка вже в мережі.
А ще Politeka повідомляла, що особисте листування Еллерта з "Холостячкою" Мішиною з'явилася в мережі.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина вивалялася в піску з Еллертом, показавши справжню пристрасть.