Відома актриса Ксенія Мішина, яка брала участь у проекті "Холостячка", показала відверті кадри, зняті в душі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На відео відображено, як Мішина підійшла до дзеркала, розпустила волосся скинула халат і пішла в душ.

Без сорому вона показала, як ніжиться під струменями води. Ксенія плавно рухалася, привідкривши рот.

Потім Мішина набрала в руку шампунь і стала масажувати голову.

"Одне з моїх джерел сили - волосся. Я не пам'ятаю себе без довгого волосся. І я не знаю, як це мати гарне і доглянуте волосся, не приділяючи їм уваги. У моєму випадку це робота. Підбір продуктів, які мені підходять, Гребінці, шампуні, маски, сироватки, ампули і гаджети. Я регулярно вивчаю все що з'являється на ринку" - розповіла вона.

Мішина додала, що догляд за собою для неї - це свого роду медитація.

"Крім того, що гарне волосся - це красиво (та вибачте мені тавтологію) це ще й моя медитація. Я розчиняюся в моменті, коли торкаюся до них. Я люблю себе. Я дякую собі, своє тіло за те, що воно мені дає. Адже без тіла наша душа не могла б проживати цей дивовижний досвід тут. Любов для мене це піклуватися. Напевно, це той самий випадок, коли любов - це дієслово», - написала Ксенія.

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