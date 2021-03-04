Онука Народного артиста України Григорія Чапкіса Анна Сафрончик підказала секрет, як зберегти молодість

Як повідомляє Politeka.net, онука відомого українського хореографа і Народного артиста Григорія Чапкіса Анна Сафрончик побудувала успішну акторську і модельну кар'єру в Італії. 40-річна красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими публікаціями про своє життя. Так, нещодавно зірка показала в мікроблозі миле фото, а в підписі до нього поділилася порадою з жінками.

На новому знімку Анну можна побачити у всій її природній красі, треба сказати, що вона зовсім не виглядає на свої роки, навпаки - молода і свіжа. На новому знімку актриса позує в момент, коли робить доглядову процедуру для обличчя перед сном. На ній видно чорний мереживний топік, волосся розпущене, а на обличчі зовсім немає макіяжу. Вона тримає біля щоки піпетку із засобом для шкіри і уважно дивиться в об'єктив ясними синіми очима.

У підписі до фотографії Анна поділилася порадою для всіх жінок. "Знайдіть час тільки для себе. Коханої. Ніхто інший не зробить цього краще. Регенеруйте свою шкіру вночі, щоб вона сяяла все більше і більше з кожним днем", - написала модель. Шанувальники в захваті від нового фото зірки, її засипають компліментами і захопленими коментарями.

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