Відома модель Ніколь Потуральськи, якій приписували роман з Бредом Піттом, блиснула формами в черговому гарячому селфі

Зірка робить фурор спекотними знімками в мережі, пише Politeka.net. Цього разу красуня продемонструвала форми в одному топі.

Потуральськи зробила селфі, сидячи біля дзеркала. Модель навела камеру, блиснувши своїм шикарним відображенням.

Ніколь позувала в жовтому топіку на ґудзиках. Здавалося, наряд був не за розміром, саме тому пишні груди без білизни показалися в довгому розрізі. А гудзики розстебнулися одна за однією від напруги, тільки одна - утримувала топік на місці.

Золоті сережки і ланцюжки блищали у вухах і на шиї, що додавало образу додаткового акценту.

Модель нахилила голову, підкоривши красою губ і блиском пухких губ.

"Посміхатися зсередини. Даруйте любов, тому що ми живемо тільки один раз, а життя - це любов", - написала Ніколь.

За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік стрункої красуні.

Відзначимо, Ніколь Потуральськи народилася в Німеччині, в місті Бергкамен, 2 січня 1993 року. Зірка з дитинства мріяла стати моделлю.

У 13 років майбутню знаменитість помітив агент, який зміг здійснити мрію красуні.

Зірка вийшла заміж за впливового бізнесмена Роланда Мері. Після дворічного шлюбу дівчина народила сина.

Кажуть, у пари вільні стосунки, саме тому красуня закрутила роман з Бредом Піттом.

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