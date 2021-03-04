Акторка Анна Саліванчук порадувала шанувальників результатами затишної фотосесії біля зеленої ялинки

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова не перестає дивувати шанувальників яскравими витівками. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram молода мама і блогерка опублікувала результати нової чарівної фотосесії, чим порадувала свою армію фанатів.

На нових фотографіях Анна відображена в затишній світлій кімнаті з пишною зеленою ялинкою і гірляндами. Перед камерою красуня з'явилася в стильному і теплому білому костюмі, який складається з широких штанів і об'ємного худі цікавої фактури. А свій образ зірка доповнила невеликою сумочкою в тон, яка, очевидно йде в комплекті до цього незвичайного вбрання. Волосся актриси розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Саліванчук залишила філософський пост про життя, в якому говорить, що людина може навчиться всього, головне зрозуміти, що саме ти хочеш. "Куди дивитеся, туди і йдете, а куди йдете, туди і приходьте. Розумієте? І в залежності від обраного фокусу перерозподіляється цінність речей, змінюються дії, і потім — результат", - говорить Анна. Шанувальники тут же кинулися обговорювати нову публікацію красуні, її засипають компліментами і захопленими коментарями, багато хто погоджується з думками Анни.

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