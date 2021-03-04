Популярна українська співачка Злата Огневич підкорила образом на ліжку
Зірка вражає красою в будь-якому образі, навіть в найпростішому одязі красуня виглядає чудово, пише Politeka.net. Артистка цього разу похвалилася своїми солодощами в ліжку.
Огневич лежала на ліжку, закинувши ніжки. Артистка була у світлій футболочці й зелених штанях. Різні аксесуари завершили образ зірки.
Співачка розпустила хвилясте волосся, а гарний макіяж з акцентом на очі завершив образ.
На ліжку перед Златою стояв піднос з зефіром і круасаном, а також з чашкою.
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Красуня взяла в руки інші зефір і круасан, і стала співати свій хіт "Солодка кара". Співачка заворожувала своєю дивовижною посмішкою.
"Яка у вас солодка кара?",- написала артистка.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, зірку обсипали компліментами в особистих повідомленнях.
Зазначимо, Злата Огневич (Інна Бордюг) народилася 12 січня 1986 року в родині військового хірурга і вчительки російської мови.
З ранніх років дівчинка займалася музикою. Вона сама попросила маму, щоб та відвела її в музичну школу, вчилася по класу фортепіано. Вокалом займалася самостійно.
У дитинстві часто ставала переможницею різних музичних конкурсів, а пізніше стала набирати популярність, змінивши ім'я.
За словами Злати, вона вибрала такий псевдонім, щоб її ім'я було яскравим і вогненним, тим більше, що вона з дитинства не любила своє справжнє.
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