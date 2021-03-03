З сином відомої української співачки Софії Ротару, Русланом Євдокименком сталася НП в дорозі

Син артистки, керуючий готелем "Вілла Софія", Руслан Євдокименко, показав відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Син Ротару показав, що під час їзди за кермом помітив, що на лобовому склі його авто раптово з'явилася тріщина.

Але, на щастя, поломку вдалося швидко виправити і до серйозних наслідків вона не привела.

"Спасибі, є хороший лікар", - зазначив Євдокименко.

Син Ротару похвалився результатом роботи. "Готово", - написав він.

Зазначимо, Руслан Євдокименко раніше розповідав, що сів за кермо на початку 2000-х.син Ротару стверджує, що їздить він обережно, хоча зовсім без неприємних інцидентів не обійшлося.

Якось він потрапив у ДТП а своєму мотоциклі»Ямаха". Інцидент стався в Києві, все обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, батьком Руслана Євдокименка є музикант, народний артист України, єдиний чоловік Ротару Анатолій Євдокименко.

Відзначимо, у Руслана в шлюбі зі Світланою Євдокименко народилися двоє дітей - Анатолій і Софія. Внучка Ротару вже здобула популярність як модель.

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