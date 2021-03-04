Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, блиснула формами в міні-сукні

Артистка підкорила шанувальників талантом і зовнішністю, передає Politeka.net. Фігура співачки просто чудова і цього не відняти.

Міша позувала цього разу в блискучій міні-сукні з дуже сміливим декольте. З глибокого вирізу ледь не вивалювався бюст без білизни.

Тонку талію підкреслив чорний поясок.

Співачка розпустила довге волосся, яке лягло акуратною хвилею набік.

Романова посміхалася, а на одному з фото навіть прикрила очі.

"У деяких ендорфіни щастя від шоколаду, а у мене від сцени😍", - написала артистка.

За годину пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"А у мене від тебе😍❤️", " Укладка 😍", " яке ж у Вас бомбічне волосся!!!🔥І укладка, відповідно, дуже красива😍 😍", "лялечка, люблю❤️", "а у нас від тебе на сцені, а якщо ще шоколад під час цього є... мммм взагалі кайф 😄❤️", " красуня ❤️", " чарівна і приваблива.😘 👍 ", "Сі**ки прям просяться назовні🔥", " красуня❤️", " чарівна і приваблива.😘 👍 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова (Наталія Могиленець - справжнє ім'я) народилася в серпні 1990 року в Херсоні.

Зірка почала заїкатися в п'ять років після стресу від сварки батьків. Артистка згадує, що їй було складно не тільки спілкуватися з іншими, але навіть купити щось. Все ж це ніяк не відбилося на співочих даних майбутньої зірки.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

Також Politeka писала, що Романова розтанула в пристрасних обіймах іменитого красеня:"я думала, вона з панських".

А ще Politeka повідомляла, що Романова В занадто коротеньких шортах дала вдосталь насолодитися своїми формами:"пані".