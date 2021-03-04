Епатажна українська співачка MARUV заінтригувала шанувальників жарким танцем на камеру у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. Напередодні 8 березня артистка вирішила підігріти інтерес публіки до своєї нової колекції і опублікувала в мікроблозі в Instagram спекотне відео з рекламної зйомки.

У ролику любителька епатажу і зухвалих образів MARUV з'явилася у відвертому вбранні, який складається з пікантного темного комплекту білизни і чорного латексного плаща, а свій образі вона доповнила масивними темними черевиками, чорним нашийників і батогом в руках. Коротке темне волосся дівчини акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж. Анна відображена в кімнаті з яскравим рожевим освітленням, вона ритмічно рухається, пританцьовуючи і позуючи фотографу.

У підписі до публікації Корсун написала: "Скоро прем'єра моєї першої колекції спідньої білизни. Слідкуйте за новинами". Звичайно ж шанувальники не залишили без уваги таке зухвале відео зірки, MARUV засипають компліментами в коментарях до фото. "А нові пісні будуть або так погано і йдемо? Старі хороші пісні", "Бомба", "Оце я розумію вогонь! Леді Гага відпочиває", "Один і той же стиль, і речі на ній. Все майже одне і теж", "Захоплююся", "Гаряча", "Хочу чоловічу колекцію білизни, скуповую все відразу", "Красуня", "Просто шик", "Вогонь", "Обожнюю тебе", - пишуть в коментарях до відео.

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