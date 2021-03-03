Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер, яка нещодавно засвітилася на "Голос країни", блиснула стрункою ніжкою

Відома красуня вже давно підкорила своїм талантом і красою українців, передає Politeka.net. Зірка не тільки співає на сцені, але також випускає власну лінію одягу.

Красуня постійно демонструє на собі ті чи інші наряди.

Цього разу розкішна брюнетка постала в довгій чорній сукні з розрізом. Останній був настільки непристойним, що можна було розглянути стегно надії.

Також наряд мав декольте, які було скромніше, ніж розріз.

Красуня прикрила очі, показавши темні тіні на повіках - богиня не інакше.

Волосся Мейхер розвіювалося на вітрі, повідкривавши книги, що лежать на підлозі.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже воно оприлюднене в сторіс, а й залишити повідомлення у відкритому доступі неможливо.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.

У 2000 році майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".

Після цього популярність зірки не згасає.

А нещодавно Надія з'явилася на шоу "Голос країни", де виконала пісню "Mon mec a moi". Зірка залишилася в шоу в якості учасниці після наполегливих умовлянь з боку наставниці Тіни Кароль.

Красуня на шоу вирішила поділитися своєю творчістю, адже вона готується до туру.

Нагадаємо, Спекотна екс-ВІА Гра Мейхер заворожила вигинами в чорному мереживі:"насолода".

Як повідомляла Politeka, Стигла красуня Надя Мейхер з " Голос країни "потрясла новим відео, заспівавши без фонограми:"пронизує серце".

Також Politeka писала, Зірка " Голосу країни "Мейхер розповіла про свою пристрасть, підбадьоривши чарівною посмішкою:" не потрібна ВІА Гра...".