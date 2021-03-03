Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, який нещодавно приїхав до Москви, похвалився сімейним дозвіллям

Мурат Налчаджіоглу показав свіжі кадри з донькою Софією на своїй сторінці Instagram, пише Politeka.net.

"Сьогодні будемо готувати сніданок з моєю любою донечкою. Соня, що будемо готувати?"- звернувся він до дочки.

У відповідь дочка співачки запропонувала зробити бутерброд з ікрою і омлет. На своїй сторінці в Instagram Stories Софія Налчаджіоглу поділилася процесом спільного приготування сніданку з батьком.

Пізніше тато з донькою вирушили на шопінг. А по дорозі повеселилися в машині, вони співали пісні і навіть влаштували танці.

Схоже, дівчинка дуже сумувала за батьком.

Крім того, Налчаджіоглу похвалився, що у нього з донькою однакові шкарпетки – чорні з малюнком авокадо. Цікаво, що раніше Софія записувала відео з Ані Лорак у світшотах з таким же малюнком. Виглядає, як справжній family look.

Нагадаємо, перед цим Мурат бачився з дочкою на початку січня. Він сходив з донькою в цирк, в кафе і по магазинах, де вибрав кілька нових іграшок для неї.

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