Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, який нещодавно приїхав до Москви, похвалився сімейним дозвіллям
Мурат Налчаджіоглу показав свіжі кадри з донькою Софією на своїй сторінці Instagram, пише Politeka.net.
"Сьогодні будемо готувати сніданок з моєю любою донечкою. Соня, що будемо готувати?"- звернувся він до дочки.
У відповідь дочка співачки запропонувала зробити бутерброд з ікрою і омлет. На своїй сторінці в Instagram Stories Софія Налчаджіоглу поділилася процесом спільного приготування сніданку з батьком.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Засмагла дружина Ями з "Танців з зірками" в міні-трусиках засвітила райські місця: "Яка богиня"
Онкологія забрала життя зірки "Сватів", відомого актора любили мільйони: подробиці трагедії
Розлучена Гросу сунула своє декольте з пишними трояндами під ніс відомому співакові: "Жах. Красива дівчина і..."
Поповнення в родині "Холостячки" Мішиної та Еллерта, перші кадри малюка вже в Мережі: "Синочок..."
Пізніше тато з донькою вирушили на шопінг. А по дорозі повеселилися в машині, вони співали пісні і навіть влаштували танці.
Схоже, дівчинка дуже сумувала за батьком.
Крім того, Налчаджіоглу похвалився, що у нього з донькою однакові шкарпетки – чорні з малюнком авокадо. Цікаво, що раніше Софія записувала відео з Ані Лорак у світшотах з таким же малюнком. Виглядає, як справжній family look.
Нагадаємо, перед цим Мурат бачився з дочкою на початку січня. Він сходив з донькою в цирк, в кафе і по магазинах, де вибрав кілька нових іграшок для неї.
Нагадавши, Лорак після розлучення з невірним чоловіком приголомшила новиною: "завжди перемагає любов…»
Як повідомляла Politeka, кудлата Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "зварювальник"
Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак не змогла приховати туги за батьком, у якого нова коханка: "дуже схожа на..."