Модель просто світиться від щастя

Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як пройшлася по вулиці

Красуня займається творчістю, але і не забуває показувати, як проводить будні в США, передає Politeka.net. Модель вивчає за кордоном англійську літературу та історію.

Соня регулярно ділиться з підписниками в Instagram своїм проведенням часу.

Так, дівчина показала, що вранці пила каву в ліжку.

А пізніше красуня вирушила на прогулянку в Central Park в Нью-Йорку. Красуня знімала себе на камеру телефону.

У кадрі спокусниця постала в гольфі і крутці світлого кольору. Внучка Ротару розстебнула куртку, мабуть, на вулиці було дуже тепло. Також модель вирішила не надягати шапку. Вона виглядала свіжо і дуже задоволеною. Соня посміхалася, ніби віддаючись сонцю. Зоряна бабуся повинна пишатися такою гарною онукою.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже кадри були викладені в сторіс.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко минулого року відзначила 19-річчя. Вона з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

У сім років вона вперше вийшла на подіум на показі Bonpoint. З тих пір почалася її любов до моди. Красуня знімається для журналів і навіть отримала титул "Краща модель України".

У 2018 році дівчина дебютувала як співачка, представивши композицію «Unbreakable».

Зараз дівчина знімається і навчається в США, а нещодавно повідомила про стосунки з 31-річним українським бізнесменом-мільйонером Денисом Ждановим.

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