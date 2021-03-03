Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова приголомшила спокусливим чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram.

Ульянова позувала в світлому піджаку, який вона скинула з одного плеча, оголивши при цьому частково груди. Одну руку вона піднесла до пухких губ, які злегка відкрила, а інший притиснула спадаючий наряд.

"Ідеал краси", "неймовірна просто🔥", "Вау, ну тут взагалі неперевершена", "яка красива", "Даша 🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍 красуня!", "Дивитися і захоплюватися", - пишуть в коментарях.

Але красуня не тільки похвалилася вражаючим знімком, але і спантеличилася мережу питанням про те що краще любити, або бути коханою.

Зазначимо, думки з цього приводу розділилися.

"Любити і бути коханою. Це не розділимо«, "і те і інше навіщо вибирати, одне без іншого не вийде«,» бути коханою звичайно ж) від хорошого ставлення до себе можна подарувати любов і взаємно«," Ой і те і те погано. Потрібно шукати варіант коли це взаємно", «якщо жінка не буде любити, а тільки приймати - то це не на довго! Рано чи пізно вона піде, тому як полюбить", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Даша Ульянова є майстром спорту з гімнастики і часто демонструє в Мережі свою розтяжку.

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