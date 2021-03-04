Мама молдавського музиканта Дана Балана виклала в соцмережі чарівне фото з сином і українською співачкою Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, у популярного в Україні молдавського музиканта Дана Балана активна мама, яка теж відмінно співає і бере участь в житті сина-артиста. Нещодавно Людмила Балан важко перехворіла на коронавірус, і тепер після реанімації приходить до тями. А ще вона активний користувач Instagram, де зібрала десятки тисяч фоловерів, яких тепер частенько радує яскравими публікаціями і новинами з життя.

Днями жінка опублікувала у своїх Instagram-сторіс миле і тепле фото, на якому позує разом з Даном і українською співачкою Тіною Кароль. Як відомо цій парочці вже давно приписують таємний роман, який артисти поки не коментують. Втім, шанувальники Тіни і Дана вже давно їх "посватали", і тепер очікують новини про весілля.

До слова, днями Людмила Балан опублікувала у своєму мікроблозі ще й веселе відео з галасливої вечірки, на якому можна побачити і почути, як красиво вона співає. У коментарях фоловери тут кинулися обговорювати ролик, багато хто просить, щоб мама Дана заспівала ще й на його весіллі з Тіною Кароль. "Ми по вам дуже сумували. Нарешті ви з нами", "Було б здорово почути, як ви співаєте на весіллі Тіни і Дана!", "Було б круто почути, як ви співаєте на весіллі Дана і Тіни", "Мама Люда, як ми раді Вас бачити. Сподіваюся, ви повністю поправилися", "Співаєте чудово. Цікаво було б послухати колискову від вас для онуків, наприклад, від Дана і Тіни", "Мама Люда знову з нами", - пишуть в коментарях до відео.

Нагадаємо, Мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "Дуже переживали".

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