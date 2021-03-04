Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", а також її колега Віра Кекелія поділилися стильними кадрами
Обидві красуні-блондинки з "Кварталу" вирішили показати весняні образи і здивувати ніжністю на фото після перетворення. Молода мама-Віра Кекелія вибрала стриманий образ під час милування сонячною погодою.
Також вона заявила, що продовжує працювати на зйомках «жіночого кварталу» незважаючи ні на що. У той же час Ірина Сопонару вирішила не відставати і показала фото, на якому позувала в одному светрі і виставивши довгі ноги вперед.
"Кльова як Мадонна, але упоротая, як Нірвана.... Звідки цитата, хто дізнався?) "»- підписала оригінально своє фото дівчина.
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Користувачі мережі відразу відреагували на знімки артисток:
"Курт Кобейн, вірш третій..; Big гарнюша!; з пісні; Богиня🔥; чарівний вид😍; а в селах, таких немає!; Круто знято!; Яка гарненька!!!; Красиві ноги); дуже красиво!; Вауу🔥красуня; Суцільний вогонь вскоментах... Жарко; досконаліше, ніж Мадонна😍"»
До цього Ірина здалася в темному піджаку і стильних сережках. Сопонару позувала боком, волосся зібравши в хвостик. Актриса в руці тримала велику червону троянду, насолоджуючись її запахом.
"Обожнюю квіти з усієї сили. Даруйте своїм жінкам квіти, без приводу, робіть іміджеві акції, це шалено круто", - написала красуня під фотографією.
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