Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", а також її колега Віра Кекелія поділилися стильними кадрами

Обидві красуні-блондинки з "Кварталу" вирішили показати весняні образи і здивувати ніжністю на фото після перетворення. Молода мама-Віра Кекелія вибрала стриманий образ під час милування сонячною погодою.

Також вона заявила, що продовжує працювати на зйомках «жіночого кварталу» незважаючи ні на що. У той же час Ірина Сопонару вирішила не відставати і показала фото, на якому позувала в одному светрі і виставивши довгі ноги вперед.

"Кльова як Мадонна, але упоротая, як Нірвана.... Звідки цитата, хто дізнався?) "»- підписала оригінально своє фото дівчина.

Користувачі мережі відразу відреагували на знімки артисток:

"Курт Кобейн, вірш третій..; Big гарнюша!; з пісні; Богиня🔥; чарівний вид😍; а в селах, таких немає!; Круто знято!; Яка гарненька!!!; Красиві ноги); дуже красиво!; Вауу🔥красуня; Суцільний вогонь вскоментах... Жарко; досконаліше, ніж Мадонна😍"»

До цього Ірина здалася в темному піджаку і стильних сережках. Сопонару позувала боком, волосся зібравши в хвостик. Актриса в руці тримала велику червону троянду, насолоджуючись її запахом.

"Обожнюю квіти з усієї сили. Даруйте своїм жінкам квіти, без приводу, робіть іміджеві акції, це шалено круто", - написала красуня під фотографією.

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