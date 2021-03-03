Відома модель Белла Хадід підкорила досконалим образом на тлі Ейфелевої вежі

Красуня демонструє шикарну струнку фігуру, якій може позаздрити багато хто, пише Politeka.net. Цього разу Белла опублікувала фото, від яких теж неможливо відірватися.

Модель позувала в тісному короткому топіку, який обтягнув оголені груди, що було видно з найпотаємніших деталей.

Зверху модель накинула сорочку, яку спустила з плечей заради додачі кадру особливої ефектності.

Здавалося, кокетка намагається зняти з себе топік, адже вона потягнула за нього, ніби намагаючись звільнитися з тісної тканини.

Крім цього, не можна відірватися від плоского животика зірки. Красуня натягнула чорні штани, які підкреслили стрункість ніжок. Чобітки на підборах додали Беллі кілька сантиметрів у зрості.

Красиві кільця у вухах стали додатковим акцентом до образу.

"Рік тому. Мені пощастило повернутися на роботу. Вона завжди світить мені", - написала модель.

Всього за 40 хвилин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємних слів.

"Як я тебе люблю, ти сяєш більше, ніж сонце. ❤ ️ ", "Ти така мила, пока»," чому ми побачили ці фото тільки зараз ??", "Приголомшлива»," чудово🔥❤️"", " Королева "," тому що я люблю тебе "," моє натхнення😍 😍❤️", "мені пощастило дізнатися, що ти існуєш", - написали користувачі мережі.

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