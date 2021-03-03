Зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук показала, як їй змінюють зовнішність

Зірка прославилася в мережі завдяки своїй незвичній зовнішності, пише Poiteka.net. За допомогою "уколів краси" Анастасія збільшила собі вилиці й губи. Після участі у відомому проекті її популярність стала зростати. Зараз на Покрещук в Instagram підписані 254 тисячі осіб.

Крім цього зірка веде аккаунт в "Тік Ток", звідки робить репости відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу Анастасія здивувала відео з салону краси. На кадрах їй фарбують волосся, не шкодуючи фарби. Майстер просто лив фарбу з тюбика і стискав волосся, коли Покрещук все це знімала.

"Коли у майстра поїзд через годину😂❤️😱 🤌 🏾", - написала учасниця реаліті.

За півгодини відео зібрало понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Не шкода себе навіщо так спотворювати", " Ваш кумир Баба Яга?", "😂 😂 😂 😂знайома ситуація", "ви така солодка", "до речі до пластики ви були милашка. Може коли-небудь повернете ту зовнішність", "цікаво, щоб домогтися такого кольору, волосся освітлювали?", "Ну ось, що за люди ??? ну не подобається, пройдіть, перегорніть !!! І хто ми такі, щоб вирішувати як кому краще ??? хто написав еталони краси? Людина кайфує від того як виглядає! Їй так комфортно", " колір бомба !!!!!🔥 ", "яка ж богиня!", "Так себе спотворювати може тільки хвора на голову людина😮", - написали користувачі мережі.

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