Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут здивувала публіку дорослими витівками на клубній дискотеці

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка телеведучої і письменниці Ольги Фреймут 15-річна Злата Мітчелл розбурхала соцмережі своїми запальними танцями під трек російського репера з сумнівною репутацією Моргенштерна. Відео своїх розваг дівчинка-підліток опублікувала в Instagram-сторіс.

Як видно, Злата розважається з подружками в компанії хлопців, все це відбувається в якомусь дорогому клубі. Відривається молодь під трек MORGENSHTERN & Елджей – Cadillac. У короткому ролику натовп дівчаток в зухвалих нарядах і з яскравим макіяжем, підспівуючи, ритмічно рухаються. А в цілому відео Злата підписала зізнанням у коханні Моргенштерну. "Улюблений репертуар", - написала дівчина, натякаючи, що постійно слухає подібну музику.

Зазначимо, що дочку Злату Мітчелл Ольга Фреймут народила від громадянина Великобританії, з яким у неї зав'язалися стосунки під час її проживання в Лондоні. Однак, заміж за британця Українська телезірка так і не вийшла. Злата дуже любить танці і займається ними, вона учасниця різних танцювальних конкурсів. Схоже, дівчинка вже подорослішала, і зіркова мама відпускає її на клубні тусовки.

Нагадавши, 15-річна дочка Фреймут показала, як "відривається" на недитячій вечірці: "Був важкий час тут...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут позбулася нижньої білизни, поманивши випираючим бюстом у вузькій сукні: "Аж сіпнувся очей".

Також Politeka писала, Ольга Фреймут в оточенні чоловіка, сина і дочки-красуні показала своє щастя: "Ви чекаєте поповнення?".