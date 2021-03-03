Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут здивувала публіку дорослими витівками на клубній дискотеці
Як повідомляє Politeka.net, старша дочка телеведучої і письменниці Ольги Фреймут 15-річна Злата Мітчелл розбурхала соцмережі своїми запальними танцями під трек російського репера з сумнівною репутацією Моргенштерна. Відео своїх розваг дівчинка-підліток опублікувала в Instagram-сторіс.
Як видно, Злата розважається з подружками в компанії хлопців, все це відбувається в якомусь дорогому клубі. Відривається молодь під трек MORGENSHTERN & Елджей – Cadillac. У короткому ролику натовп дівчаток в зухвалих нарядах і з яскравим макіяжем, підспівуючи, ритмічно рухаються. А в цілому відео Злата підписала зізнанням у коханні Моргенштерну. "Улюблений репертуар", - написала дівчина, натякаючи, що постійно слухає подібну музику.
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Зазначимо, що дочку Злату Мітчелл Ольга Фреймут народила від громадянина Великобританії, з яким у неї зав'язалися стосунки під час її проживання в Лондоні. Однак, заміж за британця Українська телезірка так і не вийшла. Злата дуже любить танці і займається ними, вона учасниця різних танцювальних конкурсів. Схоже, дівчинка вже подорослішала, і зіркова мама відпускає її на клубні тусовки.
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