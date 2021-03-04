Актриса та телеведуча Лілія Ребрик знаходиться вдома в ізоляції і бореться з коронавірусом, який примудрилася підхопити наприкінці зими

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала досить-таки в пікантному домашньому образі.

Дівчина позувала біля вікна, спершись на підвіконня. Лілія була в синьому оксамитовому костюмчику, що складається з футболки й коротких шортиків. Остання деталь та кокетлива посмішка Ребрик порадували публіку - зірка йде на поправку. Також про це говорить і посвіжілий зовнішній вигляд блондинки, яка ризикнула показати себе без косметики.

Зірка телеекранів розповіла про свій стан і звернулася до українців за порадою:

"Провалялася кілька днів у ліжку і все - відчуваю, що досить! А сьогодні, між іншим, екватор моєї хвороби! Весна, на яку я так чекала, вже за вікном. Хоча і крізь скло, але буду нею насолоджуватися і ніякі коронавіруси мені не завадять! І не таке проходили 🤣. Зроблю ревізію думок, планів і мрій, перегляну відзняті фотосесії і виберу кращі фотографії, може, переберу гардеробну, нарешті доберуся в ті куточки, в яких руки все ніяк не доходили! Хай там і банально звучить, але все ж намагаюся щосили мислити позитивно, що і Вам щиро раджу робити! Ну а поки - порадьте мені фільм: легкий, смішний і такий, щоб піднімав настрій!"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Лілечка, тримайся 🙏 🤍"

"Лекого і якнайшвидшого одужання! А фільм "Свати"! Особливо 6 сезон❤️🔥😍люблю вас! 💕"

"❤️ сумую! Дуже чекаю! Але головне: будьте мені здорові))) ❤️красуня завжди! 😍"

"🔥❤️👏😍..ми пройшли і вас мине...😍"

"Одужуйте, а то мені з ранку вас на каналі Україна не вистачає!! А фільм подивіться охоронець, красуня і звичайно ваш фільм - з ким поведешся!!!"

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