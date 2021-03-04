Екс-ВІА Гра Надія Мейхер влаштувала випробування на міцність своїм фанатам

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.

Варто відзначити, зірка частенько радує шанувальників відвертими фото. Володіючи завидною фігурою, пишним бюстом, тонкою талією і крутими стегнами, Мейхер підкорює не тільки талантом співати, але й своєю божественною красою. За життям артистки в Instagram стежать вже більше 365 тисяч користувачів, і армія її фанатів все більше з кожним днем.

У цей раз боса брюнетка, з розпатланим волоссям, сиділа в чуттєвій позі, склавши ногу на ногу. Зірка позувала в коротенькій шовковій сукні-комбінації чорного кольору, накинувши на плечі теплу в'язану кофту.

Мейхер подражнила витонченими контурами свого розкішного тіла, звівши публіку з розуму. На цьому чорно-білому знімку артистка розкрила весь свій жіночий шарм - просто насолода для очей.

Раніше ми розповідали, що Мейхер з'явилася в шоу "Голос країни-11". Вона вирішила виступити перед своїми колегами заради експерименту. І вибрала для цього шикарне оксамитове плаття червоного відтінку з розрізом внизу, що межував з нормами пристойності.

Надія виконала пісню Mon mec a moi Патрісії Каас і розгорнула до себе відразу всіх чотирьох тренерів шоу, які були неабияк здивовані такою учасницею.

Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра Мейхер заворожила вигинами в чорному мереживі:"насолода".

Як повідомляла Politeka, стигла красуня Надя Мейхер з "Голос країни" потрясла новим відео, заспівавши без фонограми:"пронизує серце".

Також Politeka писала, зірка "Голосу країни" Мейхер розповіла про свою пристрасть, підбадьоривши чарівною посмішкою:" не потрібна ВІА Гра...".