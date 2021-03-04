Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, здивувала зухвалою витівкою

Як передає Politeka.net, 35-річна дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким потішила публіку.

Сніжана і її чоловік позували в ліфті. Сніжана в обтягуючих трениках і блакитному худі сперлася на плече чоловіка, досить зухвало вип'ятивши пружні сідниці. При цьому вона пограла з мімікою, зобразивши щось на зразок пристрасті.

Бабкін в білому халаті аж отетерів. Співак в розгубленості подивився в камеру, насмішивши переляканими очима.

"Артист - Душа і Жіночий Мотиватор - Муза!😆 Ох і парочка, так?🤪 Всім доброго ранку!️ ☀️",- написала його дружина.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Хороша парочка - Сергій і Сніжаночка 😍"

"Ви красунчики - люблю вас❤️ 🔥 😍 "

"Позитивчики!🔥"

"Добрий!)) Гарного дня, відмінного настрою!)"

"Бомбезні"

"Вам дуже пощастило один з одним 👏 це зараз велика рідкість 😢"

"😂Веселе сімейство!!!"

"Щось ви переграєте трохи. Надто емоцій"

"Я вас обожнюю, як ви підходите один одному!!!"

"Сніжана, аааа зараз по попі хтось як..."

Зовсім недавно Бабкін, нагадаємо, переніс серйозні операції на очах в одній з клінік в Австрії. Артист міг повністю осліпнути через рідкісне захворювання. Весь цей час його підтримувала дружина.

До цього ми розповідали, як після всіх негараздів сімейство Бабкіних вирушило до Києва заради участі відразу в декількох шоу. Сергій здивував публіку помітно посвіжілим зовнішнім виглядом.

"Нарешті поголився Бабкін, аж приємно дивитися😍"; "ви прекрасні😍"; "дуже раді за Вас!!! ❤ ️ 👏 👏",- відреагували користувачі.

Нагадаємо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".

Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".