"Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт цього разу не відкрутяться від відповіді
Як передає Politeka.net, парочка взяла участь у зйомках першого епізоду нового шоу "Ліпсінк Батл", в якому зіркам доведеться перетворюватися в інших знаменитостей.
Так, ведучі проекту Потап і Тіна Кароль збентежили Мішину і Еллерта, поставивши питання ребром про вагітність актриси (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
"Ти вагітна?",- запитала без зайвих церемоній Кароль у "Холостячки".
"Ого, Тіна!",- Ксенія явно не очікувала такого підступу і аж розгубилася на кілька секунд , а потім продовжила. - Ви дізнаєтеся це з найближчих фотосесій..."
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Таким чином, Мішина ще більше заінтригувала глядачів, але хоч пообіцяла незабаром розкрити всі карти. До слова, прем'єра "Ліпсінк Батл" відбудеться 6 березня о 20:20 на 1+1.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто звернув увагу, що Ксенія змінилася до невпізнання - замість довгих темно-каштанових локонів актриса з'явилася в Білій перуці до плечей.
"1+1: суєту навести полювання 😂"
"Ого)))�😍�"
"Заздріть мовчки, злюки. ❤️"
"Чесно кажучи, мені все одно! Це проблема її та її чоловіка"
"Що вона з собою зробила😢" - " це ж такий образ. Олег Винник здається" - "ААА я думала що це нова стрижка її😂"
"Так, що вона з себе зробила. Добре, як були коси, а це страшна стала..."
"Кому цікаво, що вона вагітна🤷 мені якось все одно"
"Саша в останньому інтерв'ю сказав що не в цьому році... 😊"
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина в прозорій сукні не стала приховувати свою жіночність: "чарівно повітряна".
Також Politeka писала, що змучений обранець "Холостячки" Еллерт приголомшив пікантною деталлю про Мішиної: "відразу видно, хто...".