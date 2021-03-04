Колишню актрису та дружину принца Гаррі Меган Маркл порівняли зі світською левицею Уолліс Сімсон - дружиною герцога Віндзорського, екс-короля Великобританії Едуарда VIII

Як передає Politeka.net, публіка гаряче обговорює схожість Маркл і Сімпсон в Мережі. Меган запідозрили в тому, що вона скопіювала образ Уолліс, у своєму недавньому інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

Вагітна другою дитиною герцогиня Сассекська постала в шовковій чорній сукні з білим візерунком від Giorgio Armani, туфлях від Aquazzura, а також підвісці від Pippa Small, сережках Birks і браслеті Cartier. Меган зібрала волосся в хвіст, зробивши проділ посередині й вивільнивши кілька локонів з боків.

Примітно, що Сімпсон, свого часу, позувала для портрета в подібному образі, тільки майже сто років тому. У Мережі опублікували показовий фотоколаж зі знаменитостями.

"Деякі вказали, що наряд Меган під час її інтерв'ю з Опрою Вінфрі і її зачіска дуже схожі на американську Уолліс Сімпсон, яку дід принца Гаррі любив та зрікся престолу, щоб одружитися з нею🤔", - зазначає автор поста.

Так, у 1936 році король Едуард VIII (рідний брат прадіда принца Гаррі) відмовився від престолу, щоб одружитися на громадянці США, світській левиці Уолліс Сімпсон, розлученій зі своїм першим чоловіком, яка домагалася в той час розлучення й з другим.

Раніше ми розповідали, що в Мережу потрапив тизер відвертого інтерв'ю принца Гаррі і його дружини з Опрою Вінфрі. Зокрема, герцог Сассекський зізнався, що боїться "повторення історії", яка сталася з його мамою принцесою Діаною. Він зазначив, що покинути королівську сім'ю було неймовірно складно, але він пішов на це заради безпеки своєї родини.

"Я просто дуже радий і щасливий, що сиджу тут і розмовляю з вами поруч з моєю дружиною, тому що не можу навіть уявити, як було моїй матері пройти через цей процес поодинці", - заявив принц Гаррі.

Меган, у свою чергу, поділилася, що життя в королівській родині було для неї нестерпним.

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