Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк збентежила сміливими знімками
Як передає Politeka.net, 32-річна красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в зухвалому образі.
Рудоволоса бестія позувала топлес. З одягу на дівчині була лише милий капелюшок білого кольору. Позбувшись ліфчика, Соня прикрила пишну гордість долонями та довгим волоссям.
"Ранкове фото для тих, хто досі плаче в деректі, що я відрізала волосся 🧜 або "як мене бачать всі, хто нижче 180 см 😅" колір або чб?", - підписала кадри зірка.
Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:
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"А чи не занадто пихато?? До тебе питання..."
"Мавка лісова😍"
"Вауууу🔥"
"Кольорова супер 🔥 😍"
"Шикарне волосся"
"Такий колір не можна ховати🔥"
"Морячка Соня😍"
"Обидві фотографії прекрасні😍 але я, все ж, люблю більше чорно-білі)))"
"Ну вмієте ви себе подати😉.Розумниця 😊🤩"
Раніше ми розповідали, як Плакидюк розсекретила розмір свого бюста. Один з фанатів зробив дівчині комплімент, задавши нескромне питання в Instagram: "У вас шикарні груди, скажіть, будь ласка, який розмір?".
Здивована Соня вирішила відповісти чесно: "Не знаю, навіщо вам ця інформація, але 75DD якщо що".
Крім того, фешн-фотограф пояснила, як їй вдається жити без комплексів. За її словами, комплекси потрібні "тільки маркетологам і токсичним товаришам".
Нагадаємо, безкомплексна Соня Плакидюк показала себе в туалеті і нарвалася на хамство.
Також Politeka писала, що фігуриста Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пограла стегнами.