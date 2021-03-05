Таке не можна ховати

Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк збентежила сміливими знімками

Як передає Politeka.net, 32-річна красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в зухвалому образі.

Рудоволоса бестія позувала топлес. З одягу на дівчині була лише милий капелюшок білого кольору. Позбувшись ліфчика, Соня прикрила пишну гордість долонями та довгим волоссям.

"Ранкове фото для тих, хто досі плаче в деректі, що я відрізала волосся 🧜 або "як мене бачать всі, хто нижче 180 см 😅" колір або чб?", - підписала кадри зірка.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"А чи не занадто пихато?? До тебе питання..."

"Мавка лісова😍"

"Вауууу🔥"

"Кольорова супер 🔥 😍"

"Шикарне волосся"

"Такий колір не можна ховати🔥"

"Морячка Соня😍"

"Обидві фотографії прекрасні😍 але я, все ж, люблю більше чорно-білі)))"

"Ну вмієте ви себе подати😉.Розумниця 😊🤩"

Раніше ми розповідали, як Плакидюк розсекретила розмір свого бюста. Один з фанатів зробив дівчині комплімент, задавши нескромне питання в Instagram: "У вас шикарні груди, скажіть, будь ласка, який розмір?".

Здивована Соня вирішила відповісти чесно: "Не знаю, навіщо вам ця інформація, але 75DD якщо що".

Крім того, фешн-фотограф пояснила, як їй вдається жити без комплексів. За її словами, комплекси потрібні "тільки маркетологам і токсичним товаришам".

Нагадаємо, безкомплексна Соня Плакидюк показала себе в туалеті і нарвалася на хамство.

Також Politeka писала, що фігуриста Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пограла стегнами.