Відома модель Хлої Кардашьян показала себе в найгарячішому образі

На фото Хлої позувала в джинсах. Більше одягу на Кардашьян не було, так як красуня вирішила знятися топлес. Дівчина стояла на тлі галявини, обласкавши своє тіло яскравим сонцем. Модель залишила волосся розпущеним, а пальчиками руки взялася за бюст, щоб додати знімку пікантності, а також прикрити найцікавіше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:

"Мама мія", "одержимий", "Худа Мінні", "Приголомшлива", "моя королева", "джинси і прес, будь ласка", "я дуже схвильований", "ти красива", "ти виглядаєш приголомшливо, Хлої", "Красиво, я так сильно тебе люблю, ідеально", "Вау, дівчинка, ти відмінно виглядаєш", "Люблю тебе, Хлої", " це ті джинси, про які ти говорила ??", "Ти красива Коко !!!", "Я люблю Хлою Кардашьян, я могла б намалювати її в образі Сімпсона".

Ми писали, що легендарна американська ікона стилю, 40-річна Кім Кардашьян вразила бездоганною фігурою під час відпочинку з сестрою Хлої.

Так, 40-річна зірка має бездоганне тіло, буквально даючи фору своїй молодшій сестрі Хлої.

"Разом краще", - коротко підписаний знімок.

Нагадаємо, гаряча сестричка Кардашьян розставила ніжки в чобітках, заманюючи найапетитнішим

А ще Politeka писала, що Хлої Кардашьян обійняла пальчиками розкішні сідниці, розкривши свою радість

Також Politeka повідомляла, що Хлої Кардашьян розкрила блузу і показала, що ховає в ниточках бікіні



