Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася красою на новому фото

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня опублікувала свіжий знімок на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні було дуже красиво😍 дівчатка, спасибі", - написала вона.

Ульянова позувала в сірому светрі і червоній картатій спідниці. Вона ефектно зігнулася виставивши п'яту точку. Дівчина зображена з яскравим макіяжем з акцентом на очах. Її волосся пишно уклали хвилями.

Ульянова злегка відкрила рот і піднесла до губ палець, що зробило фото ще більш спокусливим.

Дівчину просто засипали компліментами після такого фото.

"Вааау" « "яке Малятко❤" « "красуня наша", "фото супер, дуже красиве«," Ого!", "Ефектний вигляд і поєднання кольорів«," красуня», «Божественно», «шикарне фото", " шалено красива! Немає слів", "легше», «велична», «Солодка», "Боже, яка красуня", - пишуть в коментарях.

Раніше Ульянова блиснула формами в пікантній весняній фотосесії. Даша обв'язала своє тіло мотузками, закріпивши на найпікантніших місцях квіти. Образ зірка доповнила прикрасами, а волосся залишила розпущеним, демонструючи максимальну жіночність.

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