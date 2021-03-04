Необхідність регулювання ринку газу з боку уряду відпаде автоматично

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи, що буде з цінами на газ в наступному опалювальному сезоні, передає "Фокус".

За його словами, річна ціна на газ для українців почне діяти вже до кінця другого кварталу 2021 року, так що не буде щомісячних стрибків тарифів. При цьому споживачі збережуть за собою право перебувати на місячному тарифі.

Шмигаль назвав помилкою введення на роздрібному ринку газу механізму зміни постачальника. Прогнозованого тарифу люди так і не отримали. Українці виявилися не готові самостійно відстежувати ціну газу та міняти постачальника.

Глава Кабміну назвав "запуск усіма постачальниками річного продукту" - виправленням цієї ситуації. Мовляв, тоді споживачі почнуть розуміти, скільки коштує і коштуватиме газ.

"Щоб люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік і могли розраховувати свої витрати", -уточнив топ-чиновник.

Також Шмигаль прокоментував ситуацію з різким стрибком ціни на газ цієї зими і нагадав про встановлення верхньої межі вартості газу – 6,99 гривні за кубометр – до 31 березня. За його словами, таким чином забезпечена стабільність, поки триває реформа ринку газу.

Зазначимо, річні тарифи на газ припускають фіксацію конкретних цифр на весь рік. При цьому, вони повинні бути економічно обґрунтованими. При такому підході влітку ціна на газ буде вище ринкової, а взимку – навпаки, нижче.