Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе і розповіла про спорт
На фото Аніта здалася в майці і лосинах, розвернувшись спиною. Волосся Луценка залишила розпущеним, а в руках тримала гантелі, піднявши їх над собою. Дівчина таким чином показувала свою фізичну підготовку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мій орієнтир в тілі: сильне, гнучке, витривале тіло, яке виглядає у вечірній сукні від цього не менш жіночно і без біцушечек і здорових ніг , коли по тобі не видно, що ти займаєшся, а ти просто добре виглядаєш , без перекосів,
І головне-орієнтир на Здоров'я! Адже мета будь-яких тренувань саме в ньому! А не в фоточках або чимось ще! Все що веде до здоров'я-клас, проти нього-відстій майапініан!",- написала зірка.
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На другому фото дівчина вже блищала у вечірній сукні, яке ідеально підкреслило фігуру. Красуня посміхалася і хвалилася своєю жіночністю.
Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:
"Наскільки ж тобі йде не спортивний стиль", "Краля", "ви як завжди і праві і прекрасні", " в голові тирса у тих, хто думаємо, що рельєфне тіло виглядає не жіночно!!!", "Та це якраз красиво! Ви дуже жіночна!".
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