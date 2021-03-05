Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе і розповіла про спорт

На фото Аніта здалася в майці і лосинах, розвернувшись спиною. Волосся Луценка залишила розпущеним, а в руках тримала гантелі, піднявши їх над собою. Дівчина таким чином показувала свою фізичну підготовку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій орієнтир в тілі: сильне, гнучке, витривале тіло, яке виглядає у вечірній сукні від цього не менш жіночно і без біцушечек і здорових ніг , коли по тобі не видно, що ти займаєшся, а ти просто добре виглядаєш , без перекосів,

І головне-орієнтир на Здоров'я! Адже мета будь-яких тренувань саме в ньому! А не в фоточках або чимось ще! Все що веде до здоров'я-клас, проти нього-відстій майапініан!",- написала зірка.

На другому фото дівчина вже блищала у вечірній сукні, яке ідеально підкреслило фігуру. Красуня посміхалася і хвалилася своєю жіночністю.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Наскільки ж тобі йде не спортивний стиль", "Краля", "ви як завжди і праві і прекрасні", " в голові тирса у тих, хто думаємо, що рельєфне тіло виглядає не жіночно!!!", "Та це якраз красиво! Ви дуже жіночна!".

Нагадаємо, тренер" Зважені та щасливі "Аніта Луценко натягнула труси, блиснувши" міцним горішком"

А ще Politeka писала, що тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала, як дуріє з донькою, рідкісні кадри

Також Politeka повідомляла, що Тренер" Зважені та щасливі "Аніта Луценко зізналася в коханні зірці" Люпена"



