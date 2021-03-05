Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе в зухвалому образі
На фото Жизель здалася в білій сукні, яка ледве прикривала сідниці красуні. Наряд мав ще й ефектний виріз, тому пікантності образу не позичати. Дівчина одягла окуляри і чоботи, дозволивши зняти себе знизу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram.
На другому фото Жизель вже була в топі з декольте і шнурівкою, зате не одягала білизну. Образ Олівейра доповнила міні-спідницею, яка додала особливої родзинки. Дівчина вигнулася, демонструючи свої ідеальні вигини, що не змогли не відзначити фанати.
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Публікації набрали тисячі лайків і безліч компліментів:
"Дійсно таке гарне місце", " штани Ксенії знову поповняться?", "люблю це плаття"," це було знято так красиво"," відчуваю, що Жизель виглядає бездоганно"," розкішна дитинко","неможливо перестати дивитися".
Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" приміряла спокусливий купальник.
Дівчина приміряла міні-бікіні, яке підкреслило її апетитні стегна і пружні груди. Олівейра вибрала купальник світлого відтінку, який фактично злився з кольором її шкіри. Жизель позувала під палючим сонцем, в результаті чого вся змокла. На її тілі з'явився спокусливий блиск.
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