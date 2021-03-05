Колишня американська актриса Меган Маркл, дружина принца Гаррі, втомилася мовчати про скандали в королівській родині

Вийшло превью до анонсованого інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл з Опрою Вінфрі на телеканалі CBS. Пара відверто розповіла про життя в Лондоні, рішення відмовитися від королівських повноважень і переїзд в США.

Зокрема, в опублікованому на YouTube ролику 39-річна Маркл заявила, що Букінгемський палац "увічнював брехню" про них з принцом Гаррі.

"Я не знаю, як вони могли очікувати, що після всього цього ми все ще будемо просто мовчати, якщо палац відіграє активну роль у увічненні брехні про нас. І якщо це пов'язано з ризиком багато втратити, то багато вже втрачено", - заявила Меган.

Про яку саме брехню говорила дружина Гаррі поки невідомо, але днями Букінгемський палац почав розслідування через публікацію в британській газеті The Times, в якій оприлюднили уривки з електронного листа колишнього прес-секретаря герцогів Сассекських Джейсона Кнауфа, датованим жовтнем 2018 року. У ньому Кнауф поскаржився, що Маркл нібито знущалася над слугами. У відповідь юристи актриси заявили, що в Букінгемському палаці вирішили зіпсувати герцогині репутацію.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року Гаррі і Меган офіційно перестали представляти королівську сім'ю Великобританії. Зараз разом з сином Арчі вони живуть в Каліфорнії, де вже прикупили собі особняк. Нещодавно герцоги Сассекські заявили, що чекають на другу дитину.

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