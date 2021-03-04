Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, захопивши фанатів

На фото Леся здалася у візерункових штанях і чорному топіку. Зірка нагнулася вперед, показуючи розкішне декольте. Так як Нікітюк не одягала білизну, ракурс вийшов більш, ніж просто гарячим. Дівчина стояла перед дзеркалом і хвалилася своєю бездоганною красою, залишивши волосся розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без уваги не залишають:

"Дитинко, ти шикарна", "найдовші ноги України", "візуально виглядаєш дуже гідно", "Богиня", "дуже і дуже", "Господи, що за божественне створіння", " красуня! Шкода, що навіть русалки зараз знемагають від пластику!", "Соковита, як модель з плакатів 90-х. за стилем Сінді Кроуфорд нагадує", "Леся Іванівна, ви як завжди - прекрасна", "левиця", "красива русалочка", "про такі ноги всі русалки мріють".

Ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк поділилася стильним кадром, здивувавши перетворенням і новою зачіскою.

Цього разу Леся вирішила похвалитися зміною зачіски і стилю, а також заінтригувала заявою в мережі. Так, образ, в якому Нікітюк постала перед шанувальниками, створений спеціально для яскравої весни.

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