Відомим український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша", показав себе на відпочинку

На фото Тарас здався в шортах, але без футболки. Цимбалюк стояв на тлі екзотичних дерев, демонструючи підтягнутий торс. Актор на кількох фото показав, як відпочиває на казковому острові Балі. Як можна зрозуміти, туди відправився чоловік зі своєю коханою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Місце сили. Місце потужної енергії. Перша тривала подорож разом. Один з найкрасивіших островів на планеті, куди завжди хочеться повертатися.

Дуже хочеться подорожувати. Чим більше країн відвідуєш, ти більше хочеться відкривати нові. І тут ні в якому разі не потрібно зупинятися.

Я обожнюю Європу, по-своєму цікава Африка, але Острів Балі - це точне попадання в ціль нашого ідеального відпочинку", - написав Тарас.

"Клас", - відразу відзначилася в коментарях Ксенія Мішина, Українська "Холостячка".

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"У вас дуже красиве тіло"," гарного Вам відпочинку", " Брат, це точно Кирилівка?", "Супер, добре відпочити", "неймовірно, моя мрія", "відпочивайте", "шалено красиві фотографії", "насолоджуйтеся, ви - молодці".

Ми писали, що український актор Тарас Цимбалюк здивував зміною в зовнішності.

Цього разу в одній групі порівняли два фото актора - в юні роки і зараз.

На першому знімку молодий Цимбалюк позував, невинно посміхаючись, а на другому - його зовнішність стала набагато мужнішою.

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