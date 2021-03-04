Солістка "НеАнгелів" Слава Камінська приголомшила новиною

Як передає Politeka.net, 36-річна на своїй сторінці в Instagram поділися звісткою, яка засмутила багатьох.

"У горі і в радості, на весіллях і розлученнях, в ейфорії і в пмс😂 а, головне, під час двох вагітностей — ми завжди були разом. Це були прекрасні (але іноді такі ж важкі😂 😂 😂) 5475 днів. 15 років, 5 альбомів, більше 20 кліпів, купа номінацій і статуеток — все на двох", - написала співачка.

Схоже, далі Слава Камінська та Вікторія Смеюха будуватимуть кар'єру окремо.

"НеАнгели - вже історія. Мені не подобається слово» розпалися", ми з @vikanablack пов'язані назавжди, просто далі ми йдемо порізно. З пісні слів не викинеш « "Роман" не пропаде з плейлистів тисяч людей❤спасибі всім, хто був з нами поруч всі ці роки ... не прощаємося», - написала Камінська.

Відзначимо, Слава Камінська і Вікторія Смеюха були беззмінними учасницями групи «НеАнгели» з моменту її заснування в 2006 році.

Звістка, про те, що "НеАнгелів" більше немає приголомшило, як шанувальників групи, так і колег.

"Не Ну це шкода", - написала Оля Полякова.

"Ви ще роками буде в плейлистах у слухачів", - відреагувала на звістку Злата Огневич.

"Шок сьогоднішнього ранку", "чому розлучилися? Як так? Я просто обожнюю вашу групу, ваш дует. Я просто не уявляю як це взагалі... Ви доповнюєте один одного", "Пішла епоха", "Сльози на очах", - пишуть в коментарях шанувальники "НеАнгелів".

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