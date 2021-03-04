Відомий хореограф Ілона Гвоздьова, колишня учасниця "Танців з зірками", показала себе в провокаційній позі

На фото Іліна здалася в боді тілесного кольору. Красуня стояла на ковдрі, розставивши ніжки і вигнувшись, щоб показати розкішну фігуру. Волосся у красуні залишилися розпущеним, Гвоздьова зібрала їх назад. Хореограф потягнулася ручкою вгору, демонструючи всю свою граціозність, завдяки чому кадр вийшов досить цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В душі весна, в кадрі застигла поза, в тілі трохи зайвих кг. можливо я ще не повернулася в свою ідеальну форму, але те, що бачу на цій картинці мене цілком радує.

Після 30-ти я зрозуміла для себе одну важливу річ, що потрібно любити і приймати себе в різних формах і станах. Можливо сьогодні я не ідеальна для заголовних сторінок журналу, але зате я ідеальна для себе і свого чоловіка!

Немає ретуші і фотошопу", - написала Ілона.

"Ілоночка а вага який у вас зараз? Якщо не секрет звичайно (у вас прекрасно, все підкачано, і ви ж годуєте)", - запитав один фанат.

Гвоздьова не стала мовчати і відповіла: 60 кг зараз. А хочу повернути 55".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Тепер це теж мій девіз", " дуже круто виглядаєте! Дуже красиві форми!!!", "Виглядаєш чудово".

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