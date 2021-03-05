Юна внучка відомої легендарної співачки Софії Ротару похвалилася красою у весняному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко, внучка співачки Софії Ротару, яка живе і будує модельну кар'єру в США, в Instgaram поділилася новим фото.

"Повільно, але вірно виходять весняні сукні", - написала вона.

Соня Євдокименко відображена в легкій довгій білій сукні в чорний горошок. Родзинкою вбрання стали відкриті плечі і об'ємні рукава.

Внучка Ротару сфотографувалася в квартирі зі стильним інтер'єром і вікнами в підлогу, за якими відкривається вражаючий пейзаж. Судячи з геотегу, це один з найпопулярніших районів Нью Йорку – Манхеттен.

Фолловери відреагували на знімок численними «лайками», а когось потягнуло на вірші. "Сонечка, я скажу тобі без лестощів, ти прекрасна на всі 200%», - написали в коментарях.

Поставив лайк знімку і батько дівчини, єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

Раніше ми писали, що внучка легендарної співачки, Соня викликала ажіотаж кадром зі своїм нареченим-мільйонером. Як відомо, дівчина зустрічається з 31-річним IT-підприємцем, віце-президентом з маркетингу компанії Readdle Денисом Жадановим (у 2018-му році він потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій").

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